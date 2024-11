Com a sua trajetória no Coritiba marcada pelo envolvimento no esquema de apostas esportivas, o atacante Alef Manga encabeçou a lista de dispensas que o clube paranaense divulgou nesta quarta-feira. Após cumprir o gancho de 360 dias, o centroavante voltou a defender o clube paranaense em outubro deste ano, na vitória sobre o Amazonas por 3 a 1. Em seu retorno, ele balançou a rede e se emocionou.