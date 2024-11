A última Copa do Mundo vencida pelo Uruguai foi conquistada há 74 anos, no Brasil, no popular “Maracanaço”. Entretanto, o sentimento pela seleção nacional é cultivado e atualizado com dois personagens com passagens pelo futebol gaúcho: com Diego Forlán, ex-Inter, e Luís Suárez, ex-Grêmio, em vídeos e imagens para os mais jovens.