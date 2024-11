A Ponte Preta teve uma boa notícia nesta quinta-feira para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Sérgio Raphael foi julgado pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e se livrou de uma punição que poderia chegar a seis jogos, tirando o jogador do restante da competição. Ele recebeu apenas uma advertência, de forma unânime, e segue à disposição do técnico interino Nenê Santana.