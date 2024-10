Após duas vitórias seguidas fora de casa, o Golden State Warriors enfim fez sua estreia diante de sua torcida na nova temporada da NBA, na noite deste domingo. Mas o resultado não foi o esperado. A equipe californiana foi superada pelo Los Angeles Clippers por 112 a 104 e ainda deixou a quadra com uma forte preocupação. Stephen Curry, astro da equipe, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e virou dúvida para as próximas partidas.