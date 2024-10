Vice-presidente do Grêmio desmente possível volta de Felipão e critica Inter antes do Gre-Nal

A ordem no elenco e comissão técnica do Grêmio é focar apenas no Gre-Nal 443 de sábado, no Beira-Rio. Concentrados, jogadores e Renato Gaúcho não devem dar declarações até o dia do jogo do Brasileirão. Nesta quinta-feira, vendo o nome do clube envolvido em algumas especulações, o vice-presidente Antônio Brum deu uma coletiva para esclarecer tudo, garantiu que o ex-técnico Luiz Felipe Scolari não retornará em 2025 para assumir ao cargo de coordenador, e ainda criticou a postura do Inter em pedir a troca do árbitro.