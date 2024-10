Verstappen crê em volta nos EUA após queda na Fórmula 1: 'Bons passos daqui para frente'

Max Verstappen começou a temporada da Fórmula de maneira arrasadora, vencendo sete dos 10 primeiros Grandes Prêmios. O tricampeão do mundo não imaginava, porém, uma reviravolta nas pistas. As equipes concorrentes cresceram, sobretudo a McLaren, que se ajustou, assumindo a liderança do Mundial de Construtores e com Lando Norris na cola do líder, apenas 52 pontos de desvantagem. O holandês acredita que "o pior já passou" e espera por uma resposta positiva da Red Bull já neste fim de semana, nos Estados Unidos.