Tentando repetir o feito da temporada 2022/23, quando terminou em quarto lugar, o Union Berlin subiu para a 5ª colocação na atual edição do Campeonato Alemão ao derrotar o vice-lanterna Holstein Kiel, por 2 a 0, neste domingo, no Holstein-Stadion, pela 7ª rodada do Campeonato Alemão.