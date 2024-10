Vindo de uma sequência irregular de torneios, Thiago Wild sofreu neste domingo diante do número 650 do ranking, mas conseguiu avançar no qualifying do Torneio da Antuérpia, de nível ATP 250. Ele superou o belga Emilien Demanet, de virada, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/5) e 6/4, em quase três horas de partida.