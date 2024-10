Iga Swiatek não deu sorte no sorteio dos grupos para o WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas da temporada e será disputado em Riad, na Arábia Saudita, a partir de sábado até o dia 9. A polonesa terá pela frente rivais em tese mais experientes e complicadas do que a atual líder do ranking, a belarussa Aryna Sabalenka, que enfrentará duas estreantes no torneio de encerramento da temporada.