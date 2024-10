A polonesa Iga Swiatek já sabe quando voltará às quadras após desistir de disputar a temporada asiática para descansar e cuidar do corpo após acusar uma fadiga muscular, o que custou a liderança do ranking para a belarussa Aryna Sabalenka: as finais da Billie Jean King Cup. A tenista usou suas redes sociais nesta terça-feira para confirmar que disputará a competição, com outras 11 seleções, entre 13 de 20 de novembro.