O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) atendeu ao pedido do São Paulo por uma punição maior ao árbitro Paulo César Zanovelli, julgado novamente nesta quinta-feira e com a pena aumentada de 15 para 30 dias após "erro de direito" na derrota do time paulista para o Fluminense, por 1 a 0, na 25ª rodada do Brasileirão.