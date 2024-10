Sinner aposta em desfecho positivo em caso de doping após apelação feita pela Wada: 'Confiante'

O tenista italiano Jannik Sinner "confia intensamente" que evitará uma proibição de doping depois que a Agência Mundial Antidoping (Wada) apelou da decisão de inocentá-lo de irregularidades após ele ter dado positivo para dois testes com a substância clostebol. O organismo, com sede em Montreal, anunciou no sábado passado que busca a suspensão de até dois anos para o atual número um do ranking da ATP e apelou para a Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça