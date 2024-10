O torcedor santista já esfrega as mãos para celebrar o retorno à elite nacional, de onde jamais o time devia ter saído. Pela matemática de Fábio Carille e comissão técnica, faltam apenas mais duas vitórias nas cinco últimas rodadas. O líder se aproximou ainda mais do acesso nesta terça-feira ao ganhar o "mata-mata" com o Ceará, na Vila Belmiro, por 1 a 0, em mais um jogo sem brilho da equipe e com o goleiro Brazão em destaque.