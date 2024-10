Praticamente dois meses depois de perder a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos, enfim, comemorou o retorno à ponta da tabela. Empurrado pela torcida, a equipe alvinegra voltou a fazer uma partida abaixo do esperado, sofreu na Vila Belmiro, mas derrotou o Mirassol por 3 a 2, neste sábado, no aniversário de 108 anos do seu estádio, com gols de Giuliano, Willian e Luan Peres. Gabriel e Dellatorre descontaram.