Por mais que possa haver céticos sobre o retorno de Neymar ao futebol, a sensação que ficou para a imprensa internacional é de que o brasileiro pode voltar a ser protagonista. O atacante ficou fora de ação por mais de um ano após romper os ligamentos do joelho esquerdo e ter lesões nos meniscos. Nesta segunda-feira, o camisa 10 jogou 29 minutos com a camisa do Al-Hilal.