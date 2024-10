Com uma atuação impecável, o Barcelona visitou o Real Madrid neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, e aplicou uma impiedosa goleada de 4 a 0 sobre o maior rival. O resultado deixa os catalães a seis pontos do adversário (30 a 24) e consolida o trabalho do técnico Hansi Flick. No jogo Lewandowski marcou duas vezes, Lamine Yamal deixou a sua marca e Raphinha fechou o placar com um belo gol de cobertura.