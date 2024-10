Raphinha faz 3, Barcelona dá 'olé' e quebra jejum de 9 anos contra Bayern na Liga dos Campeões

O torcedor brasileiro ganhou bons motivos para voltar a acreditar no ataque da seleção nacional neste meio de semana. Um dia após Vini Jr. dar show no Real Madrid diante do Borussia Dortmund, com um hat-trick, foi a vez de Raphinha roubar a cena na Liga dos Campeões. Em seu 100º jogo pelo Barcelona, o capitão grená repetiu o compatriota e anotou três vezes na goleada por 4 a 1 que acabou com um jejum de vitórias diante do Bayern de Munique que durava mais de nove anos em dia de festa e "olé" das arquibancadas.