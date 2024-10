O Corinthians vencia o Internacional até os 48 minutos do segundo tempo da partida deste sábado, na Neo Química Arena. Mas Ricardo Mathias marcou de letra nos últimos minutos e decretou o empate em 2 a 2 em Itaquera. Apesar do empate amargo, o técnico Ramón Díaz destacou a atuação do time, salientando que o time paulista foi superior ao Internacional no duelo.