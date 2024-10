Ronaldo Fenômeno fará mais uma edição do leilão beneficente "Galácticos" no dia 21 de novembro no Clube Monte Líbano, em São Paulo. O evento, promovido ao lado de sua mulher, Celina Locks, trará um formato diferente e um dos lotes exclusivos será uma partida de Thiago Monteiro, principal tenista do País, na casa do ex-jogador. Há, também, um encontro especial com o pentacampeão mundial.