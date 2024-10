Após disputas entre a Associação de Futebol Argentino (AFA) e o governo do país, Claudio "Chiqui" Tapia, o atual presidente, foi reeleito na quinta-feira, em uma eleição de chapa única, para gerir a entidade até 2029. Além disso, na assembleia também foi definida mudança no estatuto que permite que o Campeonato Argentino não tenha rebaixamento neste ano - a dez rodadas do fim da competição - para que 30 clubes disputem o torneio na próxima temporada.