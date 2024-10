A derrota para o Ceará no último sábado, por 1 a 0, fora de casa, já ficou no passado para a Ponte Preta. Acontece que no próximo domingo, o time alvinegro tem pela frente o Dérbi 208 - clássico campineiro contra o arquirrival Guarani - que está marcado para as 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.