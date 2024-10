Após passar por uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, o volante Pablo Maia deu mais um passo em sua recuperação. O jogador já está realizando treinos físicos em campo e espera retornar aos gramados no início de 2025, quando o São Paulo iniciará sua pré-temporada nos Estados Unidos. O atleta revelou ter feito também um trabalho mental para conseguir dar a volta por cima.