Neymar volta ao futebol após um ano e quase faz gol em 29 minutos em vitória do Al-Hilal

Neymar voltou a disputar uma partida oficial nesta segunda-feira, mais de um ano após se lesionar enquanto defendia a seleção brasileira. Ele entrou em campo aos 32 minutos, quando o duelo entre Al-Hilal e Al-Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia, já estava 5 a 3 para o primeiro, sei time. Do banco na maior parte do tempo, o atacante acompanhou a boa atuação de seus companheiros no estádio Hazza bin Zayed, nos Emirados Árabes Unidos. Ele pôde jogar quase 29 minutos em seu retorno ao futebol, em partida que terminou 5 a 4.