Os times que ocupam os primeiros lugares no Campeonato Italiano venceram neste domingo. O Napoli manteve a liderança, ao vencer, o Empoli, fora de casa, por 1 a 0, gol de Kvaratskhelia, em duelo válido pela oitava rodada. Com o resultado, o time de Nápoles chegou aos 19 pontos, dois à frente da Internazionale, enquanto o Empoli é o 11º, com dez pontos.