Expulso no empate de 1 a 1 do Fenerbahce com o Manchester United nesta quinta-feira, em jogo da Liga Europa, o treinador José Mourinho demonstrou toda sua insatisfação com a Uefa ao final do confronto. Irritado pela não marcação de um pênalti a favor da equipe turca, ele cogitou trabalhar em um clube no futuro que não tenha torneios da entidade em seu calendário.