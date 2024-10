Dias após se envolver em um acidente de trânsito na Colômbia, o centroavante Morelos, emprestado pelo Santos ao Atlético Nacional, comentou sobre o episódio nesta terça-feira. No comunicado, o jogador não negou o fato de ter ingerido bebida alcoólica, mas afirmou estar colaborando com as investigações e disse estar prestando apoio à vítima.