Nicolas Martinelli, ministro do Interior do Uruguai, fez um pedido à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) para que a partida entre Botafogo e Peñarol receba torcida única no estádio, pois acredita que não há condições de segurança para os botafoguenses após os conflitos que ocorreram no Rio de Janeiro, na semana passada, pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, vencida pelo clube alvinegro por 5 a 0.