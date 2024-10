Milan perde pênalti e jogo para a Fiorentina e despenca na tabela do Italiano

O Milan viu seu sonho de assumir a segunda posição do Campeonato Italiano se transformar em pesadelo neste domingo (6). Embalada por três vitórias seguidas, sendo duas por placares elásticos e uma sobre a arquirrival Inter, a equipe visitou a Fiorentina atrás de um novo triunfo que a colocaria a dois pontos do líder Napoli. Mas nada deu certo no Artêmio Franchi, com o inglês Tammy Abraham perdendo pênalti e o ataque parando no goleiro espanhol De Gea, um dos responsáveis pelo triunfo dos mandantes por 2 a 1.