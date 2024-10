Lionel Messi deu mais um show no comando da Argentina na noite de terça-feira. Com três gols e duas assistências, foi fundamental para a goleada sobre a Bolívia por 6 a 0. O atacante de 37 anos foi ovacionado pela torcida no estádio Monumental de Núñez, na capital argentina. Ao fim da partida, ele celebrou a vitória e a festa das arquibancadas. E, ao ser questionado sobre o seu futuro, disse que ainda não marcou uma data para a despedida.