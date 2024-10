O italiano Kimi Antonelli, de 18 anos, terá no GP do México, neste fim de semana, sua segunda chance de pilotar o carro da Mercedes em um treino livre. Substituto confirmado do heptacampeão mundial Lewis Hamilton para 2025, o jovem piloto estará mais uma vez em sessão do TL1, na sexta-feira, após fracassar em Monza ao parar no muro após poucos minutos na pista.