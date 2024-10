O Internacional se reapresentou nesta segunda-feira no Centro de Treinamento Parque Gigante com novidades, a principal delas o zagueiro Mercado, que retornou a Porto Alegre para cumprir o cronograma de recuperação após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele fez a cirurgia em Buenos Aires, mas resolveu se juntar ao grupo nesta reta final de Brasileirão.