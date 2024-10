Memphis Depay fica no Corinthians? Entenda situação do atacante e relação com patrocinadora

Contratado neste ano, Memphis Depay ainda se adapta ao futebol brasileiro para chegar próximo a sua condição física ideal. Desde que estreou pelo Corinthians, disputou quatro jogos - sendo um destes como titular - e continua trabalhando incansavelmente no CT Joaquim Grava para melhorar sua forma em campo. Nesse meio tempo, as polêmicas com a Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube, levantam a dúvida se o craque holandês continuará em caso de rescisão contratual da patrocinadora.