Marcos Rocha voltou a atuar diante do Red Bull Bragantino, no fim de semana, pelo Brasileirão, enquanto Giay havia encarado Vasco e Atlético-MG. No dia 20, um domingo, o Palmeiras visita o Juventude, às 20 horas, em Caxias do Sul, e Abel Ferreira aumenta suas opções para a lateral-direita com a volta de Mayke aos treinos com os companheiros.