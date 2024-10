O paulista Mateus Pucinelli conquistou um grande resultado em sua estreia no ATP Challenger 100 de Villa María, cidada na província de Córdoba, na Argentina. Nesta quarta-feira (9), ele derrotou o argentino Francisco Comesaña, segundo favorito e vice-campeão do Challenger de Buenos Aires, no último domingo, por 2 a 0, parciais de 7/6 (4) e 6/4, em 1h52min de partida e garantiu vaga nas oitavas de final da competição.