Mancha Alvi Verde é proibida de acessar estádios em SP após emboscada contra cruzeirenses

A Mancha Alvi Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, está proibida de entrar em estádios de São Paulo a partir desta quarta-feira. A determinação se dá após emboscada contra um ônibus da Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, que resultou na morte de um torcedor de 30 anos do clube mineiro. A Federação Paulista de Futebol (FPF) acatou a recomendação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).