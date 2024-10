Lucas Paquetá tem depoimento à CPI das Apostas adiado para dezembro

O depoimento de Lucas Paquetá à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas foi adiado para o dia 3 dezembro. O jogador do West Ham e da Seleção Brasileira foi convidado pelos senadores para dar sua versão sobre as acusações de envolvimento em suposto esquema de apostas em partidas em 2022 e 2023 e falaria nesta quarta-feira (30), a partir das 14h30min. Mas a defesa do atleta pediu o adiamento e a solicitação foi aceita pela CPI.