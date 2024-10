Leclerc se veste de mariachi e vê Ferrari forte no México: 'Objetivo é continuar progredindo'

A dobradinha no GP dos Estados Unidos, no fim de semana, em Austin, restabeleceu a confiança por um fim de temporada festivo para a Ferrari. Apenas oito pontos da Red Bull na briga pelo segundo lugar no Mundial de Construtores, a escuderia confia que pode, até, buscar a líder McLaren, com 48 de vantagem. Vestido de mariachi na chegada ao Autódromo Hermanos Rodriguez, o monegasco Charles Leclerc mostrou confiança por novo resultado positivo no GP do México, agendado para domingo.