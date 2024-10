Contratado pelo Manchester United no início da temporada europeia por aproximadamente R$ 106 milhões, o lateral Noussair Mazraoui passou por um procedimento cirúrgico nesta quinta-feira, segundo o jornal The Athletic, após ter sido diagnosticado com um problema no coração. Na segunda-feira, o atleta havia deixado o treino mais cedo justamente por ter sentido palpitações cardíacas.