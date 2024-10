A Juventus teve de lutar muito para vencer a Lazio, por 1 a 0, neste sábado, em Turim, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. A equipe romana jogou desde os 24 minutos com um jogador a menos. Com o resultado, a Juve chegou aos mesmos 16 pontos do líder Napoli, que ainda joga na rodada, enquanto a Lazio ficou com 13 pontos, em quinto lugar.