A Justiça acatou os pedidos da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo para a prisão temporária (por até 30 dias) do presidente da Mancha Alvi Verde, Jorge Luis Sampaio e mais cinco suspeitos. Eles foram identificados como alguns dos integrantes da organizada do Palmeiras que participaram do ataque a membros da Máfia Azul, uniformizada do Cruzeiro, em uma emboscada na manhã do último domingo, na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã.