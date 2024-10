Em seu segundo clube na Espanha, Vitor Roque continua com dificuldades para brilhar, ao menos na avaliação de parte da imprensa local. Nesta segunda-feira, o atacante brasileiro foi alvo de críticas por parte do tradicional jornal As, para o qual o jogador vem "dando razão" ao Barcelona, em referência à decisão do clube catalão em emprestá-lo ao Betis.