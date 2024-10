O goleiro João Paulo está cada vez mais próximo de voltar a defender o Santos após uma grave lesão, no Tendão de Aquiles esquerdo, sofrida no dia 24 de maio. Ele treinou em campo nesta segunda-feira e animou os torcedores sobre o andamento de sua recuperação. No entanto, como o clube paulista tem apenas mais seis compromissos nesta temporada, a expectativa é que o retorno oficial aconteça apenas em 2025.