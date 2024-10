A Ponte Preta está focada no Dérbi 208, o clássico campineiro contra o arquirrival Guarani, que está marcado para domingo, às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E, teve uma boa notícia nesta terça-feira: o retorno do atacante Jeh aos treinos.