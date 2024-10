O velório de Adilson Maguila Rodrigues, nesta sexta-feira, na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi marcado pela emoção de familiares e fãs. O corpo do ex-boxeador, de 66 anos, seguirá após às 12 horas em cortejo para São Caetano do Sul, onde será enterrado no Cemitério das Lágrimas.