O Internacional confirmou a boa fase ao derrotar o Grêmio por 1 a 0, neste sábado, no estádio Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Gre-Nal 443 marcou o retorno do clássico a Porto Alegre, após as enchentes que afetaram todo o Rio Grande do Sul. O último havia sido no Couto Pereira, em Curitiba.