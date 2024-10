Titular na seleção brasileira de Dorival Júnior, Igor Jesus, atacante do Botafogo, superou as expectativas nas partidas contra o Chile e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Além de marcar em sua estreia, o camisa 19 foi importante na construção da goleada por 4 a 0 na noite desta terça-feira e se tornou destaque na imprensa estrangeira - em especial por deixar Endrick, do Real Madrid, no banco de reservas.