A suada vitória do Brasil diante do Chile, lanterna das Eliminatórias para a Copa de 2026, aliviou a pressão sobre o técnico Dorival Júnior. Satisfeito com a produção do seu setor ofensivo, o comandante deverá manter, contra o Peru, na terça-feira, às 21h45, a mesma orientação da última partida, segundo o atacante Igor Jesus.