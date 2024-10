Principal destaque do Santos na vitória sobre o Ituano por 2 a 0, nesta segunda-feira, no Novelli Júnior, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Guilherme destacou a união do time, que está muito próximo de retornar à elite do futebol nacional. O camisa 11 brilhou com gol e assistência para Serginho inaugurar o placar.