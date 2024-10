Preocupado em preservar o meia Kevin de Bruyne, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, vai evitar queimar etapas no processo de recuperação do jogador. Em entrevista nesta terça-feira, ele colocou em dúvida a presença do atleta belga no duelo com o Sparta Praga, nesta quarta-feira, em partida válida pela Liga dos Campeões.