Dois dias após a vitória do Guarani, por 2 a 1, em cima do CRB, que deu uma sobrevida para o time paulista na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o elenco se apresentou na manhã desta quarta-feira. E já deu início à preparação para o Dérbi 208 - clássico contra a arquirrival Ponte Preta - fora de casa, no estádio Moisés Lucarelli, no domingo, às 18h30.